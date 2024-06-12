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Gabriel Paulista, Beşiktaş için İstanbul'a gelecek

Gabriel Paulista, Beşiktaş için İstanbul'a gelecek

Beşiktaş stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, bir süredir gündeminde bulunan Gabriel Paulista ile anlaşma sağladı. Brezilyalı stoperi İstanbul'a getirecek olan Kara-Kartal, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza attıracak.

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Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini gerçekleştiriyor. Teknik direktörlüğe Giovanni van Bronckhorst'u getiren siyah-beyazlılar, savunma hattına önemli bir takviye yaptı.

Stoper mevkisi için bir süredir çalışmalarda bulunan Kara-Kartal, Atletico Madrid'de forma giyen Gabriel Paulista transferinde mutlu sona ulaştı. Yapılan görüşmelerden olumlu dönüş alan Beşiktaş, oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre; Brezilyalı savunmacı, 00:05'te İstanbul'da olacak. Yıldız oyuncu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Paulista'nın Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. 

33 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlılardan 2.5 milyon euro yıllık ücret ve 500 bin euro da imza parası alacağı kaydedildi.

Gabriel Paulista kimdir?

Gabriel Paulista 26 Kasım 1990 yılında Brezilya'da dünyaya geldi. 33 yaşındaki stoper sağ ayağını kullanırken 1.87 boyundadır.

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Gabriel Paulista bu sezon Atletico Madrid formasıyla La Liga'da 23 karşılaşmada formada giydi. Şampiyonlar Ligi'nde süre bulamayan oyuncu Kral Kupası'nda ise 1 maçta forma giydi.

Gabriel Paulista'nın kariyerinde Villarreal, Arsenal, Valencia gibi takımlar bulunuyor.

Paulista kariyerinde La Liga'da 224 maça çıkarken takımına 8 gol ve 8 asistlik katkı verdi.

Brezilyalı stoper, Premier Lig'de Arsenal formasıyla 46 maçta forma giydi. Oyuncunun kariyerinde 17 Şampiyonlar Ligi, 12 Avrupa Ligi maçı bulunuyor.

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