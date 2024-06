BBP lideri Destici'den asgari ücret ve emekli aylığı çağrısı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Asgari ücretin 6 aylık enflasyon oranında artırılması gerektiğine işaret etti. Destici, emeklilere yapılan haksızlığın da düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz, siyasi partilerimiz arasında medeni ilişkilerin ve diyaloğun her şartta devam etmesinden yanayız. Bu çizgiden ayrılmamak için elimizden gayreti gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'na bu gururu yaşattıkları için şükranlarını sundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sokak hayvanları problemi ile ilgili, TBMM'de yaptığı açıklamaya değinen Destici, şunları söyledi:

"Açıklamaların en dikkat çekici kısmı, ülkemizde, kuduz vakalarında, son dönemde görülen artıştı. Saldırgan sokak köpeklerinin saldırıları ve kuduz başta olmak üzere, neden oldukları hastalıklarla ilgili, ilk olarak bizim dile getirdiğimiz tedbir alınması çağrılarına itiraz edenlere, bizi köpek düşmanı, canlı düşmanı diye göstermeye çalışanlara buradan soruyoruz, bizim görüşümüz net, teklifimiz açık, peki sizinki ne? En son yaşanan hadise var. Sözde hayvan hakları derneği yöneticisi, kuduz köpekleri toplayıp Ankara'ya getirdi ve tutuklandı. Bunlar bunu hangi düşünce ve ruh hali içinde yapıyorlar, anlamakta güçlük çekiyorum. Hayvan hakları savunuculuğu adı altında kurulan gerçek dernekleri bir kenara koyuyoruz ama bu kadar sayıları çok, hangi amaçla kurulmuşlar bunların araştırılması lazım."

Destici, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) açıkladığı 2024 hububat alım fiyatlarının, yıllık enflasyon da göz önünde bulundurularak revize edilmesi gerektiğini ifade etti.

"Anlaşmaya İsrail ve Hamas'ın uyması gerekir"

Gazze'de ateşkes sağlanmasını içeren Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararına değinen Destici, Hamas'ın bu karar uyacağını ama İsrail'in buna uymayarak saldırılarına devam edeceğini açıkladığını anımsattı. Destici, anlaşmaya iki tarafın da uyması, İsrail'in ve Hamas'ın elindeki esirleri bırakması gerektiğini vurguladı.

Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iadeiziyaretine ilişkin de şunları söyledi:

"Biz, siyasi partilerimiz arasında medeni ilişkilerin ve diyaloğun her şartta devam etmesinden yanayız. Bu çizgiden ayrılmamak için elimizden gayreti gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Ben de arkadaşlarımla, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ederek, her ikisine de hayırlı olsun dileklerimi iletmiştim. Biz, birlikten, beraberlikten, kardeşlikten, siyasi atmosferin normalleşmesinden yana olduğumuzu her fırsatta gösterdik ve göstereceğiz. Bir sonraki adımın, siyasi partilerimizin ülkemizin temel problemleriyle ilgili işbirliği ve ortak çalışmalar yapabilmesi olduğu kanaatindeyim."

Asgari ücretin 6 aylık enflasyon oranında artırılması gerektiğine işaret eden Destici, önce işçiyi düşünerek, çalışanın hakkının verilmesi gerektiğini belirtti. Destici, emeklilere yapılan haksızlığın da düzeltilmesi gerektiğini vurgulayarak, hiçbir ailenin bu ülke şartlarında 10 bin liraya geçinemeyeceğini kaydetti.

Toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Destici, bir gazetecinin dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in görüşmesine ilişkin sorusu üzerine, kamuoyundaki fotoğrafların samimi olduğunu ve bu samimiyetin özellikle Sinan Ateş'in eşinin ve çocuklarının yüzüne yansıdığını belirtti.

Destici, "Hadiseyi ve yargılama sürecini tüm kamuoyu gibi yakından takip ediyoruz. Bu cinayetin hukuk içinde çözüleceğini düşünüyorum. Bu olayı hiç kimsenin bir siyasi malzeme yapmaması gerekir. Herkesin hukuka güvenmesinin daha doğru olacağı kanaatindeyim." dedi.