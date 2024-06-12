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Russel Crowe'suz Gladyatör geliyor: Biraz rahatsız oldum

Russel Crowe'suz Gladyatör geliyor: Biraz rahatsız oldum

Oscar'da En İyi Film dahil beş ödül kazanan 2000 yapımı Gladyatör filmi, Ridley Scott imzasıyla yeniden beyazperdeye dönüyor. Filmde "Maximus" karakterine hayat veren Russell Crowe, yeni Gladyatör filminde yer almamasıyla ilgili konuştu.

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Usta yönetmen Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü Gladyatör filmini 23 yıl sonra yeniden çekiyor.

İlk filmde Maximus karakterine hayat veren Avusturyalı oyuncu Russel Crowe, Gladyatör'ün ikinci filmiyle ilgili hislerini paylaştı:

"Başka bir tane daha yapacakları gerçeğinden biraz rahatsız oldum çünkü ben filmde öldüm ve ne yapacakları konusunda hiçbir söz hakkım yok. Ama bazı şeyler duydum ve kendime 'Hayır, hayır, hayır, bu film o karakterin yolculuğuyla alakalı değil' dedim. Ama yeni film hakkında hiçbir şey söyleyemem, benim haddime değil."
Avustralyalı oyuncu, "Geriye dönüp bakıyorum da o filmi yaptığım yaş ve sonrasında yaşananlar, o filmin bana açtığı kapılar... Tamamen dürüst davranacağım: Kesinlikle bir miktar melankoli, bir miktar kıskançlık var" ifadelerini kullandı.

General Maximus'un ölümünden 30 sene sonrasını anlatacak olan ve 22 Kasım 2024'te vizyona girmesi planlanan "Gladyatör 2" filminin kadrosunda; Paul Mescal, Denzel Washington ve Barry Keoghan yer alıyor.

Filmin başrol oyuncusu Mescal, Lucius karakterini canlandıracak.

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