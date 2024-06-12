Yılmaz Tunç'tan Sinan Ateş cinayeti davasıyla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ayşe Ateş görüşmesine ilişkin detayları paylaşırken, 'Sayın Cumhurbaşkanımız dikkatle dinledi. Hukuk devletinde hiçbir şeyin karanlıkta kalmayacağını söyledi.' ifadelerini kullandı. Bakan Tunç, ayrıca Sinan Ateş davasında 22 tutuklu sanığın olduğunu belirtirken duruşmanın 1 Temmuz'da olacağını açıkladı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM’de İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısına katılımı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sokak hayvanları düzenlemesi

Bakan Tunç'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Meclis’teki grupta arkadaşlar değerlendiriyor. Hayvanlarımızı korumamız lazım. Onlar bizim can dostlarımız. Hayvanları koruma kanununda yapılan değişikliklerle cezaların artırılmasını sağlamıştık. Kedilere, köpeklere eziyet edenler hapis cezası aldı. Başıboş köpeklerin zarar verdiği olayları da gördük. Sokakların da korunaklı olması lazım. İnsan sağlığı da hayvan sağlığı da önemli. Taslak çalışması netleşmeden şu olacak bu olacak dememiz doğru olmaz.

Ayşe Ateş görüşmesi

Sayın Cumhurbaşkanımız dikkatle dinledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu belirtti. Hukuk devletinde hiçbir şeyin karanlıkta kalmayacağını söyledi ve bu konuda yargıya güvenilmesi gerektiğini ifade etti. 1 Temmuz’da duruşma başlıyor. Dosya zaten bütün kamuoyunun gündeminde. Süreç devam ediyor. Deliller mahkemede tartışılacak. 22 tutuklu var.