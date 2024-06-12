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Malatya'da yaban keçisi avlayan kişiye 613 bin 980 lira ceza

Malatya'da yaban keçisi avlayan kişiye 613 bin 980 lira ceza

Malatya'da yaban keçisi avlayan kişiye 613 bin 980 lira para cezası verildi.

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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akçadağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğa ve yaban hayatının korunmasına yönelik kolluk devriyesi gerçekleştirdi.

Bu sırada Kozluca Mahallesi'nde avlanması yasak olan yaban keçisi avına çıktığı tespit edilen E.Ş. (34) yakalandı. Bölgede yapılan kontrol ve incelemede E.Ş'nin 2 yaban keçisi vurduğu ve traktörle tarlaya taşıdığı belirlendi.

E.Ş'ye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 600 bin lira, koruma altındaki yaban hayvanlarının avlanmasından 3 bin 291 lira, süre dışında avlanmaktan 3 bin 291 lira ve takozsuz av tüfeğiyle avlanmaktan 2 bin 432 lira ceza verildi.

Avcılık belgesi olmadan av yapmaktan da 4 bin 966 lira ceza yazılan kişiye toplamda 613 bin 980 lira idari para cezası uygulandı.

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