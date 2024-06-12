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İsrail'in saldırıları sürüyor: Gazze'de can kaybı 37 bini geçti!

İsrail'in saldırıları sürüyor: Gazze'de can kaybı 37 bini geçti!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırıları devam ediyor. Saldırılarda can kaybı 37 bin 202’ye, yaralı sayısı ise 84 bin 932'ye yükseldi.

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İsrail'in saldırıları altında olan Gazze'de can kaybı 37 bini geçti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 250 gündür devam ediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 38 kişinin hayatını kaybettiği, 100 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 202’ye, yaralı sayısının ise 84 bin 932'ye yükseldiği kaydedildi.

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