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Samsunspor, Alman teknik direktör ile anlaştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Samsunspor, Alman teknik direktör ile anlaştı

 Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Alman teknik direktör Thomas Reis ile 1+1 yıllık sözleşme izmaladı.

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Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2024-25 sezonu hazırlıklarını sürdüren kulübün, teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Reis, Samsunspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Kırmızı beyazlı takımın başarısı için elinden gelenin en iyisi yapacağını vurgulayan Reis, taraftarın da desteğiyle büyük başarılara imza atacaklarına inandığını aktardı.

Thomas Reis, Almanya ekiplerinden Wolfsburg, Bochum ve FC Schalke 04'te teknik direktörlük yaptı.

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