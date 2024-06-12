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HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener, İyi Parti'deki fotoğraflarının indirilmesini istedi

Meral Akşener, İyi Parti'deki fotoğraflarının indirilmesini istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesiyle gündeme gelen Meral Akşener İyi Parti yönetimine dilekçe göndererek fotoğraflarının parti binalarındaki makamlardan kaldırılmasını istedi.

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Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin yankıları sürüyor. İyi Parti'nin basına kapalı olarak yapılan grup toplantısında yaşananlar bir kez daha gündem oldu.

Fotoğrafların indirilmesini talep etti

Toplantıda, İyi Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Meral Akşener’in parti binalarında olan fotoğraflarının indirilmesini talep etti.

"Fotoğraflarımı kaldırın"

Bu öneri üzerine partinin eski genel başkanı Meral Akşener, parti genel merkezine yazı yolladı ve “İl ve ilçelerden fotoğraflarımı kaldırın” dedi.

Akşener’in gönderdiği yazıda İçişleri Eski Bakanı yazması dikkat çekiyor.

Dilekçenin tamamı

Meral Akşener’in İyi Parti Genel Başkanlığı’na yazdığı yazının tamamı şöyle:

12 Haziran 2024 tarihinde yapıla kapalı grup toplantısında İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ‘beyefendi’nin; ‘Kurucu Genel Başkan’ olarak şahsımın Sayın Cumhurbaşkanı’nı ziyareti nedeniyle, fotoğraflarımın Genel Merkez, Milletvekili, İl ve İlçe Teşkilat makamlarından inidirilmesi konusundaki talebi doğrultusunda, gereğinin behemehal talimatlandırılarak yapılması hususunu bilgilerinize sunarım.

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