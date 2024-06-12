EURO 2024 öncesi şok sakatlık! A Milli Takım'da sakatlanan yıldız oyuncu kadrodan çıkarılabilir
A Milli Takım'da sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin kadrodan çıkarılma ihtimali bulunuyor.Abone ol
AMilli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu ilk maçında 18 Haziran Salı günü oynayacağı Gürcistan maçının hazırlıklarını taraftarlara açık yaptığı antrenman ile sürdürdü.
Kaleci Mert Günok ve İrfan Can Kahveci, tedbir amaçlı idmana katılmadığı belirtildi.
Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre milli takımımızın yıldız isimlerinden İrfan Can Kahveci sakatlandı. Ayrıca tecrübeli futbolcunun kadrodan çıkarılma ihtimali olduğu belirtildi.
İrfan Can Kahveci kariyer sezonunu yaşadığı Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda toplam 46 maçta 18 gol 8 asist üretti.