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Gazze 1 milyon sivil ölümle karşı karşıya kalacak

Gazze 1 milyon sivil ölümle karşı karşıya kalacak

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, “Gazze'de nüfusun yarısının, 1 milyondan fazla insanın temmuz ayı ortasına kadar ölüm ve açlıkla karşı karşıya kalması bekleniyor” dedi.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 250 gündür devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, “G7 yarın İtalya'da toplanırken Sudan, Gazze ve ötesindeki çatışmalar kontrolden çıkmış durumda. Savaş milyonlarca insanı açlığın eşiğine getiriyor. İnsanlar halihazırda açlıktan ölürken, kıtlık ilan edilmesini sadece teknik ayrıntılar engelliyor” dedi.

“G7 liderleri bunu durdurmaya yardımcı olmak için nüfuzlarını kullanabilirler ve kullanmalıdırlar”

21. yüzyılda kıtlığın önlenebilir bir bela olduğunu ifade eden Griffiths, “G7 liderleri bunu durdurmaya yardımcı olmak için nüfuzlarını kullanabilirler ve kullanmalıdırlar. Harekete geçmeden önce resmi bir kıtlık ilanını beklemek yüz binlerce insan için bir ölüm cezası ve ahlaki bir rezalet olacaktır” dedi.

Çatışmaların Mali'den Myanmar'a kadar dünyanın pek çok köşesinde açlığı körüklediğini aktaran Griffiths, “Hiçbir yerde eylemsizlik ile yok olma arasındaki seçim Gazze ve Sudan'da olduğu kadar net değil. Gazze'de nüfusun yarısının, 1 milyondan fazla insanın temmuz ayı ortasına kadar ölüm ve açlıkla karşı karşıya kalması bekleniyor” dedi.

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