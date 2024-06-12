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Muğla fena sallandı! İşte depremin şiddeti

Muğla fena sallandı! İşte depremin şiddeti

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 22.19'da Muğla'nın Marmaris ilçesinin açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem oldu.

Sarsıntının derinliği 44.4 kilometre olarak belirtildi.

 

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