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ABD Başkanı Biden da soykırıma ortak olduğu için suçlanabilir

ABD Başkanı Biden da soykırıma ortak olduğu için suçlanabilir

Amerikalı Yahudi siyaset bilimci ve aktivist Norman Finkelstein, UCM tarafından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun suçlu bulunması durumunda ABD Başkanı Biden'ın da soykırıma suç ortaklığından suçlu bulunacağını söyledi.

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Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, 20 Mayıs Pazartesi günü bir açıklama yaparak, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında “insanlığa karşı suç işlemeleri ve savaş suçlusu oldukları” gerekçesiyle yakalama kararı başvurusunda bulundu. 

NETANYAHU YANARSA BİDEN DA YANAR

UCM'nin kararının ardından İsrail ve ABD'den peş peşe tepkiler yükselirken, Amerikalı Yahudi siyaset bilimci ve aktivist Norman Finkelstein ABD'nin korkusunun nedenini açıkladı. Finkelstein, UCM tarafından İsrail soykırımdan suçlu bulunması durumunda, ABD Başkanı Biden'ın da soykırıma suç ortaklığından suçlu bulunabileceğini söyledi. Finkelstein "Eğer İsrail soykırımdan suçlu bulunursa, Biden da soykırıma suç ortaklığından suçlu bulunacaktır" dedi.

ABD'Lİ İSİMLERİN "SIRADA BİZ VARIZ" KORKUSU

UCM'nin İsrail kararı sonrası ABD'li isimleri de sıranın kendilerine geleceği korkusu sardı. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'nda bugün yaptığı açıklamada ABD'nin UCM'yi cezalandırması gerektiğini belirterek İsrail'den sonra sırada kendilerinin olduğunu söyledi. Johnson "Eğer UCM'nin İsrailli liderleri tehdit etmesine izin verirsek sıranın ABD'ye geleceğini biliyoruz" ifadelerini kullandı. 

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, UCM'nin İsrail kararı sonrası sırada ABD'nin olduğunu söylemişti. Graham, "Umarım beraber, UCM'ye karşı hoşnutsuzluğumuzu giderecek bir yol buluruz çünkü eğer İsrail'e bu yapılıyorsa, sırada biz varız. Sadece İsrail'deki dostlarımıza yardım etmek için değil, gelecekte kendimizi de korumak için UCM'ye bu rezaletten dolayı yaptırım uygulamamızı umuyorum" demişti. 

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