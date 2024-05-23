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Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesini açıkladı!

Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesini açıkladı!

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu. A Milli Basketbol Takımı'nın eski kaptanlarından Ömer Onan da listede yer aldı.

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Fenerbahçe Kulübü'nde 30-31 Mayıs’ta çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran’da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu.

Yönetim Kurulu asil listede şu isimler yer alıyor:

"Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Cengiz Erdem, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Emin Selim Akgül, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Emin Özturan, Kemal Fatih Aslan, Berkay Erdim, Tuna Akın."

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