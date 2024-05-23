BIST 10.793
DOLAR 32,18
EURO 34,88
ALTIN 2.417,66
HABER /  DÜNYA

Netanyahu 'toplumsal huzursuzluk' nedeniyle 4 kez uyarıldı ama işe yaramadı

Netanyahu 'toplumsal huzursuzluk' nedeniyle 4 kez uyarıldı ama işe yaramadı

İsrail ordusunun Başbakan Binyamin Netanyahu’ya Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023’teki saldırısı öncesi ülkede yaşanan “toplumsal huzursuzluk” konusunda 4 kez uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Abone ol

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu bilgi edinme talebi kapsamında konuya ilişkin “Hatzlacha” adlı sivil toplum kuruluşuna açıklamada bulundu.

Buna göre İsrail ordusu istihbarat birimi, geçen sene Mart ve Temmuz ayları arasında Başbakan Binyamin Netanyahu’ya “İsrail’in düşmanlarının ülkedeki toplumsal huzursuzluğu nasıl gördüğü” konusunda 4 farklı uyarı mektubu gönderdi.

Söz konusu uyarı mektuplarında “İsrail devleti ve özellikle ordudaki birliğe verilen zararlara” da dikkat çekildiği belirtildi.

Yargı reformu ülkede kitlesel protestolara neden olmuştu
Netanyahu da X sosyal medya hesabından uyarı mektuplarına ilişkin yaptığı açıklamada, Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'nın Gazze’de bir saldırı yapacağı yönünde uyarı almadığını ancak “bölgede sükunet aradığı” değerlendirmesinin yapıldığını belirtti.

İsrail'de Netanyahu hükümetinin siyasi krize dönüşen tartışmalı yargı reformu ülkede kitlesel protestolara neden olmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'dan şehit Zorba ve Yıldız'ın ailelerine başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan şehit Zorba ve Yıldız'ın ailelerine başsağlığı mesajı
BM Genel Kurulu, 11 Temmuz'u Srebrenitsa Soykırımı'nı anma günü ilan etti
BM Genel Kurulu, 11 Temmuz'u Srebrenitsa Soykırımı'nı anma günü ilan etti
Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesini açıkladı!
Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesini açıkladı!
Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın tarihi teklifine cevap verdi!
Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın tarihi teklifine cevap verdi!
ABD Başkanı Biden da soykırıma ortak olduğu için suçlanabilir
ABD Başkanı Biden da soykırıma ortak olduğu için suçlanabilir
Üç dünya devi Türkiye'nin ekonomideki iyi gidişine vurgu yaptı
Üç dünya devi Türkiye'nin ekonomideki iyi gidişine vurgu yaptı
Arap Bankalar Birliği Başkanı: Türkiye'de yatırım her zaman cazip
Arap Bankalar Birliği Başkanı: Türkiye'de yatırım her zaman cazip
Çorum'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Çorum'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AB'den Türkiye ticareti mesajı: 200 milyar Avro'yu geçti
AB'den Türkiye ticareti mesajı: 200 milyar Avro'yu geçti
Ev alım satımında yeni dönem! Tapuda ekspertiz zorunluluğu geliyor
Ev alım satımında yeni dönem! Tapuda ekspertiz zorunluluğu geliyor
Hazine Bakanı Mehmet Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz
Hazine Bakanı Mehmet Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz
Çok nadir görülüyor! 3 Haziran'da gerçekleşecek, gökyüzünde görülecek
Çok nadir görülüyor! 3 Haziran'da gerçekleşecek, gökyüzünde görülecek