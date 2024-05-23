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Kütahya'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Kütahya'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Kütahya'da FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

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Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki üniversitelerde güncel öğrenci yapılanması içinde faaliyette bulundukları belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda, daha önce haklarında FETÖ soruşturması yapılmamış 6'sı kadın 15 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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