Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın!

Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu.

Abone ol

Beşiktaş ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası final maçında kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar rakibini 3-2 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların gollerini, Ghezzal, Salih ve Musrati kaydetti. Trabzonspor'un golleri Onuachu ve Pepe'den geldi.

Bu sonucun ardından Türkiye Kupası Beşiktaş'ın oldu.

11. kez kupayı kazandı!

Türkiye Kupası'nı en son 2020-2021 sezonunda kazanan siyah-beyazlı ekip, tarihinde 11. kez bu başarıya ulaşmış oldu.

Kupaya 5. turdan başlayan siyah-beyazlı ekip, sırasıyla Eyüpspor, Bitexen Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nü eleyerek finale gelmişti.

Avrupa'ya Play-Off'tan katılacak

Kupayı kazanan Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Play-Off Turu'ndan katılacak. Ligde 3'üncü sırayı garantileyen Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne ön eleme turundan katılmayı garantilemişti.

Beşiktaş - Trabzonspor maçının önemli anları

90'Maçta son düdük geldi. Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaştı.

90+4: GOL! Beşiktaş, Al Musrati'nin golüyle yeniden öne geçti. Sağ kanattan topla gelen Rashica'nın ortasında savunma topu uzaklaştırmak istedi ancak Musrati'nin önüne düştü. Musrati'nin gelişine vuruşu ağlarla buluştu, 3-2.

90'Maçın sonuna 5 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

89'GOL! Trabzonspor, Pepe'nin golüyle eşitliği yakaladı. Bardhi'nin kullandığı köşe vuruşunda Meunier penaltı noktasında kafayı vurdu ancak Mert kurtardı. Dönen topu kale ağzında Pepe, ağlara gönderdi.

85'Trabzonspor bu bölümde rakip yarı alanda baskı kurdu.

76'KAÇTI! Beşiktaş, golle burun buruna geldi. Gedson'un pası ile ceza sahasına giren Aboubakar, kale sahasında şutunu çekti. Top çok farklı şekilde dışarı gitti.

63'DİREK! Sağ kanattan topla ileri çıkan Ghezzal çalımını attı ve sağ çaprazdan şutunu çekti ancak top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

61'KAÇTI! Trabzonspor gole çok yaklaştı. Eren'in soldan içeri gönderdiği ortada Visca, topu kafayla ön direkte aşırdı. Yükseklik kazanan top direkten döndü ve Onuachu'nun önüne düştü. Nijeryalı golcünün kale önünde yaptığı vuruşu Mert inanılmaz çıkardı.

57'KAÇTI! Trabzonspor rakip yarı alanda etkili oldu. Sağ iç koridorda boşluk yakalayan Meunier, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Kaleci Mert gole izin vermedi.

54'GOL! Beşiktaş, Salih Uçan'ın golüyle maçta öne geçti. Ceza sahası sol çaprazında topu alan Muleka, Salih'in koşu yoluna yüksek top gönderdi. Salih Uçan düzgün bir kafa vuruşu ile takımını öne geçiren golü attı.

53'Sol kanatta topla buluşan Ernest Muci, sol ayağıyla ceza sahasına ortaladı. Kaleci Uğurcan bu topu sektirmedi.

50'Eren Elmalı, soldan savunma arkasına uzun top düşündü. Beşiktaş savunmasında Colley araya girdi.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

45+3 GOL: Beşiktaş, Ghezzal'ın penaltı golüyle maça denge getirdi.

45'45+2: PENALTI! Beşiktaş, penaltı kazandı.

45'İlk yarının sonuna 1 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

42'Mendy savunma arkasına hareketlenen Onuachu'ya uzun pas göndermek istedi ancak pasın şiddetini ayarlayamadı. Aut.

40'Denswil, Muleka ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

33'KALECİ UĞURCAN! Beşiktaş gole çok yaklaştı. Çalımlar ile soldan ceza sahasına giren Gedson, çaprazdan Uğurcan'ın sağını düşündü. Milli kaleci topu ayağıyla son anda çıkardı.

31'Sağ kanattan hücuma çıkan Svensson, kale sahasına yerden orta gönderdi. Kaleci Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti.

28'Trabzonspor bu bölümde takım halinde topun arkasında.

Korner25'Rachid Ghezzal, sol kanattan uzak direğe ortasını gönderdi. Eren Elmalı kafayla topu dışarı gönderdi.

20'Rakip yarı alanda kaleyi cepheden gören noktadan serbest vuruş kazanan Beşiktaş'ta Ghezzal'ın şutu üstten dışarı gitti.

17'KAÇTI! Sağ kanattan topla çıkan Muleka çalımlarla geldi ve ceza sahasına girdi. Düşerken yaptığı vuruşu Uğurcan son anda çıkardı.

13'GOL! Trabzonspor, Onuachu'nun şık golüyle maçta öne geçti. Orta sahada topu alan Onuachu, vücut çalımı ile rakibinden sıyrıldı ve sol kanattan ceza sahasına kadar girdi. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Nijeryalı golcü, ardından şık bir aşırtma golüyle topu ağlara gönderdi.

11'Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Gedson, sağ kanattan ortasını içeri yerden çevirdi. Savunmada Denswil, Muleka'dan önce topa hamle yaptı.

8'Orta alandan hızla çıkan Ghezzal topla birlikte geldi ve pasını Muçi'ye verdi. Ceza sahası yayında boş kalan Muçi'nin vuruşu savunmaya çarptı ve kaleci Uğurcan'da kaldı.

5'Ghezzal'ın verdiği pasta sol kanatta topla buluşan Muçi uzak direğe şut denedi fakat top direğin yanından dışarı çıktı.

3'Mendy savunma arkasına sarkan Onuachu'ya uzun pasını gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

1'Maçta ilk düdük geldi ve dev final başladı.

Beşiktaş - Trabzonspor ilk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Salih, Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Muleka

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Denswil, Mendy, Eren, Umut, Berat, Bardhi, Visca, Fountas, Onuachu