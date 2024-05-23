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Irkçı lider Wilders'den Netanyahu'ya destek

Irkçı lider Wilders'den Netanyahu'ya destek

İslam karşıtı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın hakkında "yakalama kararı" başvurusu yaptığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya destek verdi.

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Wilders, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Netanyahu ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Başsavcı Han'ın Netanyahu hakkındaki "yakalama kararı" başvurusu hakkında konuştuklarını aktaran Wilders, "İsrail devleti ve Yahudi halkına olan güçlü desteğimi ifade ettim." değerlendirmesini yaptı.

Wilders, "UCM savcısının kararı gülünç ve yanlıştır. Halkını nefret ve terör güçlerine karşı savunmamak suçtur." ifadesini kullandı.

UCM Başsavcısı Kerim Han, 20 Mayıs'ta Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusu yaptığını bildirmişti.

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