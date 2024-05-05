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Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı 4 isim yok

Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı 4 isim yok

 Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Leonardo Bonucci, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek, kadroda yer almadı

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Fred Santos, Rade Krunic, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Efekan Karayazı, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Serdar Dursun, Michy Batshuayi.

Fenerbahçe'de Leonardo Bonucci, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek, kadroda yer almadı.

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