Galatasaray Sivasspor'a gol yağdırdı: 6-1

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Lider Galatasaray, sahasında EMS Yapı Sivasspor'u 6-1 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile EMS Yapı Sivasspor karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, rakibini 6-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir virajı daha döndü.

Üst üste 16. galibiyetini elde eden Galatasaray'ın galibiyeti getiren gollerini Icardı(2), Mertens(2) Hakim Ziyech(2) kaydetti.

Sarı kırmızılılar puanını 96 yaparak liderliğini sürdürdü.

Galatasaray - Sivasspor maçının önemli anları

90'Son düdük geldi! Galatasaray karşılaşmayı 6-1 kazandı.

85'GOL! Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle 6-1 öne geçti! Kornerden gelen topun gelişine ayak içiyle harika vuran Icardi topu köşeden ağlarla buluşturdu.

73'GOL! Galatasaray, Mertens'in golüyle 5-1 öçne geçti! Icardi'nin indirdiği topu Mertens çok sert bir vuruşla ağlarla buluşturdu.

60'GOL! Galatasaray'da Hakim Ziyech ceza sahası dışından harika bir gole imza attı! Galatasaray 4-1 öne geçti!

59'GOL! Galatasaray, Icardi'nin golüyle farkı yeniden 2'ye çıkardı! RAMS Park'ta skor 3-1 oldu!

54'GOL! Sivasspor farkı bire indiren golü buldu! Kornerden gelen topta Manaj'ın indirdiği topu arka direkte Caner Osmanpaşa ağlara gönderdi.

47'Galatasaray 3. gole çok yaklaştı! Mertens ceza alanı çizgisi üzerinden vuruşunda üst direğe vuran top oyun alanını terketti.

46'RAMS Park'ta ikinci yarı başladı!

İlk yarıda son düdük geldi. Galatasaray ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

45'İlk yarının sonunda 2 dakika uzatma ilave edildi.

38'GOL! Galatasaray, Mertens'in golüyle 2-0 öne geçti! Yine Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan kale önüne yerden ortasında Icardi'nin vuramadığı topu hemen arkasında Mertens tek vuruşla ağlarla buluşturdu.

33'Ani gelişen Sivasspor atağında ceza alanı içinde sol çaprazdan kaleye sokulan Koita'nın orta şut karışımı sert vuruşunda top Muslera'da kaldı.

22'Galatasaray etkili geldi! Mertens'in arka direğe ortasında Kerem Demirbay kafayı vurmak istedi ancak Sivasspor savunması etkili bir vuruş yapmasını engelledi.

17'Sivasspor'da İbrahim Akdağ sol kanattan ceza alanı içine ortasını yaptı. Herkesi aşan top Muslera'nın kontrolünde auta çıktı.

12'GOL! Galatasaray, Ziyech'in golüyle 1-0 öne geçti! Sol çaprazdan ceza alanı içine giren Barış Alper'in nefis pasında topla buluşan Hakim Ziyech yerden düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

9'Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Hakim Ziyech'in ceza alanı içine yerden ortasında Sivasspor savunması dikkatli.

4'Sivasspor atağında Rej Manaj ceza sahası dışından şansını denedi. Top çerçeveyi bulmadı.

1'Karşılaşmaya konuk ekip Sivasspor başladı.

Galatasaray - Sivasspor ilk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Poungouras, Appindangoye, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Charisis, İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz, Koita, Manaj

Sivasspor'da 2 eksik

Kırmızı-beyazlı ekipte Galatasaray maçı öncesi orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın ve savunmada görev yapan Burak Kapacak'ın sakatlığı bulunuyor. Sivas ekibinde Galatasaray maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlı ekipte kaleci Ali Şaşal Vural, savunma oyuncuları Caner Osmanpaşa ve Achillas Poungouras ile orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda ligin 36. haftasındaki RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

36. randevu

Galatasaray ile Sivasspor, oynayacakları maçla birlikte ligde 36. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 35 müsabakada sarı-kırmızılılar, 21 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. 7 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray'ın 73 golüne, Sivasspor 45 golle karşılık verdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan müsabaka 1-1 berabere sona erdi.

Son 22 lig maçını kaybetmedi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, oynadığı son 22 maçta yenilmedi. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor'a kaybeden sarı-kırmızılılar daha sonraki mücadelelerde 20 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom öte yandan son 15 lig karşılaşmasını da kazandı.

Evinde yenilmiyor

Süper Lig'de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla yenilen Galatasaray, bu maçın ardından ligde evinde kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte oynadığı 34 lig maçında 32 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Cimbom, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 17 karşılaşmada da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon savunma performansıyla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı 34 maçta kalesinde 21 gol gördü. Aslan bu performansıyla da ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca bu müsabakaların 18'inde de kalesini gole kapadı.

Mauro Icardi krallık yarışında zirvede

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Süper Lig'de son 6 haftada rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Bu sezon ligde 30 maçta oynayan Icardi, 21 gol kaydetti ve krallık yarışında 21 golle zirvede yer alıyor.

7 futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray'da, Sivasspor karşılaşması öncesinde 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, Victor Nelsson, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmesi durumunda 35. haftada deplasmanda oynanacak Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.

Süper Lig puan rekorunu kırabilir

Galatasaray geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-0'lık skorla yenerek puanını 93'e çıkardı ve 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan Fenerbahçe'ye ait Süper Lig puan rekorunu egale etti. Sarı-kırmızılılar, Sivasspor karşısında galip gelmesi yada berabere kalması durumda bir sezonda Süper Lig'de puan toplama rekorunu kıracak.

Okan buruk ile Bülent Uygun 4. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, bugüne kadar resmi müsabakalarda 3 kez rakip oldu. Buruk; Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Uygun da Gaziantepspor, Kayserispor ve Sivasspor'un başındaydı. Bu maçlarda Buruk'un takımları 2 kez kazanırken, 1 mücadele de berabere sona erdi.

Arda kardeşler düdük çalacak

Galatasaray - Sivasspor karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşlerin yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Serkan Olguncan yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Pakkan olacak.