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Düşme hattındaki maçta kazanan çıkmadı

Düşme hattındaki maçta kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig 35. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, evinde Hatayspor'u ağırladı. Küme düşme potasını yakından ilgilendiren bu önemli karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor, Kalyon Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede iki takım, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Gaziantep FK'nın golü 11. dakikada Papy Djilobodji'den gelirken, Hatayspor'un golünü 15. dakikada Guy Kilama kaydetti.

87'de penaltı kaçtı!

Ev sahibi ekipte Draguş, 87. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Gaziantep FK bu sonuçla puanını 35'e çıkarırken, Hatayspor puanını 34'e yükseltti.

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