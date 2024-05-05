Okan Buruk'tan şampiyonluk ve Fenerbahçe açıklaması

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u 6-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'u 6-1'le geçti. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk farklı galibetin ardından şampiyonluk hakkında konuştu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Okan Buruk: "Çok önemli ve değerli bir galibiyet. Tabi ki bir sonraki maça hazırlanmaya başlayacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bence baştan sona iyi başlayıp, iyi götürdüğümüz bir maçtı. Çok güzel goller attık. Oyun içerisinde de top ve pozisyon üstünlüğü bizdeydi. Her şeyi mükemmel yaptık. Averaj olarak da bizim için bu dönemler çok önemli. Fenerbahçe'yle hem puan farkını açtık hem de averajda öne geçtik."

"Şampiyon olmak istiyoruz"

"Şampiyonluk istiyoruz, bunu da maçlarda gösteriyoruz. Tesislerde, stadyumda inanılmaz bir atmosfer var. Son 3 maçımızı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz."

"Geçen haftaya göre az pozisyon verdik"

"Rakibimizin bazen 8'li, bazen 9'lu savunma yaptığını biliyoruz. Rakibe topu veren bir takım. Bunun yanında pozisyon da veren bir takım. Doğru işler yaptığınız da pozisyon da veren bir takım. Icardi'nin üzerine yoğunlaşan 3 oyuncu vardı. Oyunun genelinde doğru pasları oynadığımızda doğru işler çıktı. Çok fazla ürettik. Genel olarak baktığınızda hem kilidi açtık hem rakibin savunma dizilişini erken golle bozduk. Geçen haftaya göre çok daha az pozisyon verdik."

"Oyuncuların bir arada olmasını istiyoruz"

"Hep beraber sevinmek istediğimiz bir şey. Ziyech de bugün maçın yıldızlarından biriydi. Muslera gitti, onu aldı ve hep birlikte sevinçlerini yaşadılar. Bu aile ortamı geçen seneden beri sürdürdüğümüz bir şey. Oyuncularımızın hep bir arada olmasını çok istiyoruz." ifadelerini kullandı.