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Van'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

Van'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

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AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 22.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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