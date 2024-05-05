Van'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.Abone ol
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 22.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 5, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Tuşba (Van)
Tarih:2024-05-05
Saat:22:58:34 TSİ
Enlem:38.90639 N
Boylam:43.64 E
Derinlik:7 km
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