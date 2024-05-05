Mehmet Metiner'den dikkat çeken paylaşım

AK Parti Eski Milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Eski Ak Parti milletvekili gazeteci yazar Mehmet Metiner, sosyal medya platformu X'ten oldukça ses getirecek bir paylaşımda bulundu. Metiner, AK Parti içindeki sözde AK Partililere atıfta bulunarak, Erdoğan dönemi sonrası taraf değiştireceklerden ve siyasetteki yeni liderlerden yana yön değiştireceklerden, siyasetin ve bürokrasinin arınması gerektiğini söyledi.

İşte Mehmet Metiner'in o paylaşımı:

“Bir dört yıl daha AK Parti iktidarından yararlanırım. Sonra devran değiştiğinde “Kral öldü, yaşasın Kral !” derim. Geçmişte de başka kralların yanındaydım. Kralım değişir sadece, ben değil!” diyen namertlerden ve sırtlanlardan siyaseti ve bürokrasiyi arındırmak acilen gerekli.

“Bir dört yıl daha AK Parti iktidarından yararlanırım.



Sonra devran değiştiğinde “Kral öldü, yaşasın Kral !” derim.



Geçmişte de başka kralların yanındaydım.



Kralım değişir sadece, ben değil!” diyen namertlerden ve sırtlanlardan siyaseti ve bürokrasiyi arındırmak acilen… — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) May 4, 2024

"Eskisinden daha güçlü hale geleceğiz"

Mehmet Metiner ayrıca bir kullanıcının 'iş işten geçti maalesef' yorumuna da, "İş işten geçmedi canım kardeşim. Umutsuzluk yok. Arınarak güçleneceğiz. Eskisinden daha güçlü hale geleceğiz inşaallah." ifadesi ile cevap verdi.