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Hakim Ziyech gelecek sezon Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Hakim Ziyech gelecek sezon Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Özellikle son maçlardaki performansıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Galatasaraylı Hakim Ziyech'in takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusuydu. Teknik direktör Okan Buruk, Hakim Ziyech konusunu açıklık getirdi.

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar, Hakim Ziyech (2), Dries Mertens (2) ve Mauro Icardi'nin (2) golleriyle 6-1 yendi. Galatasaray puanını 96 yaparak maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti.

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Buruk'tan Ziyech açıklaması

Okan Buruk, Hakim Ziyech'in gelecek sezon Galatasaray'da olacağını açıkladı. Hakim Ziyech'in sakatlık problemleri yaşadığına değinen tecrübeli teknik adam, "Tek haftalık maçlara döndük. Oyuncularımızı daha iyi hazırlayabiliyoruz. Hakim'in zaman zaman sakatlık problemi oldu. Şu anda çok iyi durumda. Maçın büyük kısmını götürüyor. Hem sarı kart sınırında olması hem de sakatlıktan korktuğumuz için bazen erken çıkarıyorum. Hakim bizim oyuncumuz. Önümüzdeki sezon bizimle olacak. Transfer dönemi ne olacağını bilemem ama performansı ve taraftarlarla olan birlikteliği yukarı çıkacak. Bizim için önemli ve değerli bir oyuncu. Devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

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