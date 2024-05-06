BIST 10.277
DOLAR 32,33
EURO 34,82
ALTIN 2.406,89
HABER /  GÜNCEL

Kilis'te eşi ve 3 çocuğunu boğarak öldüren kişi intihar etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kilis'te eşi ve 3 çocuğunu boğarak öldüren kişi intihar etti

Kilis'te Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Yusuf Kuvara, eşi ile 8, 6 ve 5 yaşlarındaki üç çocuğunu boğarak öldürdü

Abone ol

Kilis'te, eşi ile üç çocuğunu öldüren kişi intihar etti.

İhbar üzerine Nedim Ökmen Mahallesi Rüzgarlı Sokak'taki eve gelen polis ekipleri, 5 kişilik Kuvara ailesinin cansız bedenine ulaştı.

Yapılan incelemede, Suriye uyruklu Yusuf Kuvara'nın henüz belirlenemeyen nedenle eşi Merve ile 8, 6 ve 5 yaşlarındaki üç çocuğunu boğarak öldürdüğü tespit edildi. Yusuf Kuvara'nın daha sonra aynı evde intihar ettiği belirlendi.

Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yusuf Halaçoğlu, yeni bir parti kuruyor partinin ismini de açıkladı
Yusuf Halaçoğlu, yeni bir parti kuruyor partinin ismini de açıkladı
Tekfen ve Enerjisa Üretim'den yeşil enerjide iş birliği
Tekfen ve Enerjisa Üretim'den yeşil enerjide iş birliği
ABD Dışişleri Bakanı Blinken sosyal medyanın Filistin paylaşımlarından rahatsız
ABD Dışişleri Bakanı Blinken sosyal medyanın Filistin paylaşımlarından rahatsız
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Galatasaray Fenerbahçe'nin rekorunu kırdı
Galatasaray Fenerbahçe'nin rekorunu kırdı
Ahmet Davutoğlu: Ben başarılıyım, parti başarısız
Ahmet Davutoğlu: Ben başarılıyım, parti başarısız
Hakim Ziyech gelecek sezon Galatasaray'dan ayrılacak mı?
Hakim Ziyech gelecek sezon Galatasaray'dan ayrılacak mı?
ABD - İsrail ilişkilerini zayıflatacak hamle! Sevkiyatlar durduruldu
ABD - İsrail ilişkilerini zayıflatacak hamle! Sevkiyatlar durduruldu
Van'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Van'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Mehmet Metiner'den dikkat çeken paylaşım
Mehmet Metiner'den dikkat çeken paylaşım
Düşme hattındaki maçta kazanan çıkmadı
Düşme hattındaki maçta kazanan çıkmadı
Okan Buruk'tan şampiyonluk ve Fenerbahçe açıklaması
Okan Buruk'tan şampiyonluk ve Fenerbahçe açıklaması