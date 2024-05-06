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Ahmet Davutoğlu: Ben başarılıyım, parti başarısız

Ahmet Davutoğlu: Ben başarılıyım, parti başarısız

Ne genel seçimlerde, ne de yerel seçimlerde hiç bir başarı gösteremeyen ve tek bir belediye bile kazanamayan Gelecek Partisi'nde Genişletilmiş İstişare Kampı düzenledi. Burada konuşma yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Benim hiçbir hatam yok. Benim toplumsal karşılığım partinin çok önünde. Ben başarılıyım, parti başarısız. 2028’de Cumhurbaşkanı adayı olacağım, tereddütü olan aramızdan ayrılsın" ifadelerini kullandı.

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Yerel Seçimlerde hiçbir belediye kazanamayan Gelecek Partisi, genel merkez yöneticileri, milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla Genişletilmiş İstişare Kampı düzenledi. Kampta Davutoğlu’na karşı İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin ile bazı yöneticilerden ciddi eleştiriler yapıldı.

"Meclis grubu Gelecek Partisi’ne geçmelidir"

Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ve Davutoğlu’nun Cumhurbaşkanı yardımcılığına açıkça medyada karşı çıktığı bilinen İstanbul Milletvekili Selim Temurci, meclisteki grup konusunda da dönüşümlü grup önerisini istişare toplantısında tekrar gündeme getirdi. Partinin kurumsal kimliğini ortadan kaldıran bu yaklaşım acil gözden geçirilmeli ve TBMM Grubu devam edecekse de Gelecek Partisi ismiyle devam etmelidir” dedi.

Odak seçim dendi, sıfır çekildi

GDH Digital'in haberine göre Temurci “Gelecek Partisi ve Davutoğlu neden milletten oy alamıyor, neden odak seçim denilerek girilen seçimde sıfır çekildi, genel başkanın memleketi Konya Taşkent’te neden oy alınamadı bunlar mutlaka vatandaşa sorulmalı ve parti tepeden tırnağa yenilenmelidir” şeklinde değerlendirmelere yer verildi.

Özellikle milletvekillerine sadakat metni imzalatmaya çalışılması sonrası bazı milletvekillerinin bu konudaki itirazı da toplantıda gündem oldu.

Olağanüstü kongre çağrısı yapıldı

Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin de açıkça Davutoğlu’na olağanüstü kongreyi topla diye çıkış yaptı. Bazı partililer de olağanüstü kongre teklifine destek verdi.

Şahin “Partinin mevcut durumunu kabul etmek zorundayız. Yanlış tespit bizi, yanlış çözümlere götürür. Yeni bir siyasal yapılanma, yeni bir teşkilat yapılanması, yeni söylemler, yeni bir hikaye için partinin olağanüstü kongreye götürülmesini teklif ediyorum” dedi.

"Ben başarılıyım, parti başarısız"

İktidarı ve muhalefeti eleştiren Davutoğlu’nun eleştirilere verdiği cevap ise başarısızlığın asıl nedeni olarak ifade ediliyor. Davutoğlu yaptığı değerlendirmede “Benim hiçbir hatam yok. Benim toplumsal karşılığım partinin çok önünde. Ben başarılıyım, parti başarısız” yaklaşımını açıkça dile getiren Davutoğlu, 2028’de Cumhurbaşkanı adayı olacağım, tereddütü olan aramızdan ayrılsın” açıklamalarında bulundu.

 

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