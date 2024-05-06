Galatasaray Fenerbahçe'nin rekorunu kırdı

Trendyol Süper Lig'de Sivasspor'u 6-1 mağlup ederek 96 puana yükselen Galatasaray, bir sezonda en çok puan toplama rekorunu Fenerbahçe'nin elinden aldı.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'u 6-1 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Bu sonuçla birlikte bitine 3 hafta kala Galatasaray'ın puanı 96'ya yükseldi.

Süper Lig'de puan rekoru kırdı

Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplama rekorunun yeni sahibi oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, 66. sezonu oynanan Süper Lig'de son 3 haftaya 96 puanla zirvede girdi. Galatasaray, lig tarihinde böylelikle bir sezonda en yüksek puana ulaşan takım oldu.

Geçen hafta Yukatel Adana Demirspor müsabakasını kazanarak 93 puana ulaşan Galatasaray, 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe'nin rekorunu egale etmişti.

Ligde kalan 3 haftada 100 puanı geçmesi muhtemel sarı-kırmızılıların bir sonraki hedefi 3 haneli puan toplayan ilk takım ünvanını elde etmek olacak.