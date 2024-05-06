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Yusuf Halaçoğlu, yeni bir parti kuruyor partinin ismini de açıkladı

Yusuf Halaçoğlu, yeni bir parti kuruyor partinin ismini de açıkladı

Eski İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu, yeni bir parti kuruyor. Ankara'da kurucular kurulu üyeleriyle bir araya gelen Halaçoğlu partinin isminin "Kutlu" olacağını açıkladı.

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MHP'den ayrıldıktan sonra Meral Akşener'in kurduğu İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan, daha sonra da İYİ Parti ile yollarını ayıran Yusuf Halaçoğlu yeni bir parti kuruyor.

Halaçoğlu, bugün Ankara'da partisinin kurucular kurulu üyeleriyle birlikte bir araya geldi.

Partinin ismi "Kutlu" oldu

Mynet'in haberine göre "Ülkemizin içine düştüğü şuan ki belirsizlik bize yeni bir parti kurdurmaya sevk etti" diyen Halaçoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Her şeyin ülkemiz yararına olsun istiyoruz. Ülkemizin içine düştüğü şuan ki belirsizlik bize yeni bir parti kurdurmaya sevk etti. İsmini de istedik ki Türkçe bir isim olsun ve anlamı da olsun. Onun için de 'Kutlu' olsun dedik ve 'Kutlu' oldu partimizin ismi. Bu ülkenin düze çıkması için ne gerekiyorsa onu yapacak bir parti kurmaya çalıştık ve çok güzel bir ekibimiz var. Biz ne sağcıyız ne solcuyuz biz vatanseveriz."

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