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Emin Pazarcı'nın Cumhurbaşkanlığı uçağıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu! Helaldir helal

Emin Pazarcı'nın Cumhurbaşkanlığı uçağıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu! Helaldir helal

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meksika ve Küba'ya yönelik resmi ziyaretlerini TBMM heyetiyle birlikte takip eden gazeteci Emin Pazarcı'nın paylaşımları gündem oldu. 

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Cumhurbaşkanlığı uçağıyla birlikte fotoğrafını paylaşan Pazarcı'ya "AK Parti ders almamış anlaşılan. Tasarruf tedbirleri size yok değil mi?" yorumları geldi. Yapılan eleştirilere gülerek yanıt veren Pazarcı'nın "Höst, Türkiye dünyadan tecrit mi olsun? Devlet işidir bu. Helaldir helal" ifadeleri ise dikkat çekti.

"Wasington'da yakıt ikmalindeyiz."

Washington'da yakıt ikmalindeyken uçakla birlikte fotoğrafını paylaşan Pazarcı "Wasington'da yakıt ikmalindeyiz. Henüz Meksika'ya, hedefe ulaşamadık." diye yazdı.

Pazarcı'nın fotoğrafının altına "AK Parti ders almamış anlaşılan" yorumu yapıldı.

"Höst, Türkiye dünyadan tecrit mi olsun?"

Gelen yoruma gülerek yanıt veren Pazarcı, "Tasarruf tedbirleri size yok değil mi?" sorusunu da ":)) Höst, Türkiye dünyadan tecrit mi olsun?" diye cevapladı.

"Devlet işidir bu. Helaldir helal"

Söz konusu paylaşımın altında başlatılan "Haram olsun-Haram zıkkım olsun" cevaplarıyla paylaşılan ankete de gülerek yanıt veren Pazarcı, "Devlet işidir bu. Helaldir helal" dedi.

Daha sonrasında ise Pazarcı, söz konusu paylaşımlarına gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaptı.

Pazarcı, şu ifadeleri kullandı;

"Dolmuş buraya müsilajlar yine... Ülke ve millet yararına ne varsa kirletmek işleri! 'Gezin efendiler' diyorlar... :)) Gezecek olsak burada ne işimiz var? Parlamento heyeti bu. Aramızda CHP'li vekil de bulunuyor. Uluslararası bir toplantıda Türkiye'nin de söyleyecek sözü var."

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