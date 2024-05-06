Özgür Özel'in neden erken seçim istemediğini doğrulayan anket

Seçmenin iktidara sarı sart gösterdiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i haklı çıkaran anket sonuçları ASAL Araştırma'dan geldi.

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ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından Türkiye genelinde 26 ilde yapılan kamuoyu araştırmasında seçmenlere, son yerel seçimde birinci parti olan CHP ile ilgili soru soruldu.

SEÇMENDEN 'CHP İKTİDARI'NA 'HAYIR' OYU

ASAL Araştırma Şirketi, "Türkiye Siyasi Gündemi Nisan ayı Araştırması"nı yayımladı. Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, hükümet ve diğer siyasi partilerle ilgili kanaatler ve Nisan ayı gündem konularıyla ilgili değerlendirmeler yer aldı. 20-21 Nisan 2024 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle yapılan ankette vatandaşlara, “CHP’nin iktidarda olmasını ve Özgür Özel’in Türkiye’yi yönetmesini ister misiniz?” sorusu yöneltildi.

“SORUNU ÇÖZECEK PARTİ” SIRALAMASINDA CHP YÜZDE 25.2 ÇIKTI

Ankette katılımcılara, “Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?” sorusu yöneltildi.

Özgür Özel ne demişti?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel neden erken seçim istemediğini geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında böyle açıklamıştı:

”Ben 31 Mart seçimlerinin sonuçlarından dolayı bir erken seçim tartışması başlatmayacağım dedim. Niye? Ben çıktım meydanlara, millete dedim ki AKP ve MHP’nin değerli seçmenleri, bu bir genel seçim değil yerel seçim. Bunlara sarı kart gösterin. Sizin sesinizi duymuyorlar. 10 ay önce oyu aldılar, bakın ne yapıyorlar dedim. Onların bize önemli kısmı oy verdi. Bu oy veren seçmenden oyu alıp, ertesi gün erken seçim dersen o demez mi hani bu yerel seçimdi. Hani sarı kart gösteriyorduk. "