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Erdoğan başkanlığında kabine toplanıyor! İşte masadaki kritik konular

Erdoğan başkanlığında kabine toplanıyor! İşte masadaki kritik konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin uzun zamandır beklenen gündemle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bugün toplanacak. İşte masadaki konular..

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Bakanlar Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığıyla toplanıyor. İç ve dış politika konularının yoğun olarak görüşüleceği kabinede öğretmen atamaları konusunda karar alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 Mayıs'ta başkanlık edeceği kabinenin gündemi yoğun. Enflasyonla mücadele, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma ilişkin  Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya Türkiye'nin müdahil olması, terörle mücadele ve İsrail'e ihracat yasağı gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Kabinede Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in işaret ettiği gibi öğretmen atamaları resmen görüşülecek. Tekin, pazartesi gününü işaret ederek öğretmen atanacak öğretmen sayısı ve branş bazında kontenjan dağılımlarının belli olacağını söylemişti.

Emekliler ve dar gelirliler de masada

Bir diğer önemli konu geçtiğimiz hafta açıklanan nisan ayı enflasyon rakamları olacak. Kredi derecelendirme kuruluşlarından birinin Türkiye için 11 yılın ardından kademe artışı değerlendirmesi yapmasıyla ekonomideki gidişat da masadaki konulardan biri. Dar gelirli ve emekliler için atılacak adımlar da bu çerçevede görüşülecek.

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