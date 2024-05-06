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HABER /  POLİTİKA

CHP'li Mahir Başarır bombanın pimini çekti CHP'de sert bir kavga başlıyor

'Emanetçi' denilen Özgür Özel'in yerel seçimlerin ardından yıldızının parlaması parti içi tartışmaları alevlendirdi. Sabah yazarı Mahmut Övür, Özel-İmamoğlu kavgasının kaçınılmaz olduğunu öne sürdü.

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31 Mart yerel seçimlerinden birinci parti çıkan CHP'de sular erkenden ısınmaya başladı.

Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesiyle başlayan tartışma cumhurbaşkanlığı adaylığına kadar uzandı. 

Mustafa Sarıgül'ün CHP'nin adayının Özel olması gerektiğini söylemesinin ardından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da katıldığı bir televizyon programında benzer ifadeler kullandı.

"Ben Erdoğan'ın yerinde olsam Özgür Özel ile yarışmak istemem." diyen Başarır, yakından tanıdığını söylediği Özel'e övgüler yağdırdı.

Başarır'ın açıklamalarını İmamoğlu'na yakın Oda TV, "2023'te Kılıçdaroğlu'nun aday olması için sahnelenen tiyatroya" benzetti.

Sabah yazarı Mahmut Övür, CHP'deki son gelişmeleri bugünkü yazısında değerlendirdi.

CHP çevrelerinde konuşulan iktidar ve medyasının "CHP'de liderlik kavgasını körüklediği" yorumlarına değinen yazar, şu ifadelere yer verdi: 

"Bu buluşma okların Özel'e çevrilmesine yetti de arttı. Dört bir yandan saldırılar başladı. Kimi Kılıçdaroğlu gibi açık açık "müzakere değil mücadele" dedi kimi de değişimin asıl mimarı İmamoğlu diye dolaylı mesaj verdi, kimi de kendisini CHP'ye "akıl vermekle mecbur kılan" akademisyen Emrah Günsunar gibi absürd bir yorum yaptı:
"Hedef muhalefet içerisinde bir liderlik kavgası körüklemek."
Müthiş bir siyasi analiz... İktidar ve medyası muhalefete tuzak kurarak önce Özel'i CHP'nin başına getiriyor, Cumhurbaşkanıyla görüştürerek öne çıkmasını sağlıyor, sonra da "esas oğlan" İmamoğlu'yla kavga etmesinin önünü açıyor. Sanki bu buluşma olmasa CHP içinde yeni bir Özel-İmamoğlu kavgası olmayacak.

Mahmut Övür'ün yazısının tamamı

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