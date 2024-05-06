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Benzin ve motorinde dev indirim! Yarın gece tabelaya yansıyacak

Benzin ve motorinde dev indirim! Yarın gece tabelaya yansıyacak

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve dolar/TL kurundaki gerileme sonucunda, salı gecesi itibarıyla benzine ve motorine 1.5 TL'lik indirim yapılacak.

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Son dönemde Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını yakından takip ederken, enerji sektörü uzmanları da değişiklikleri değerlendiriyor. Salı gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarında 1.5 TL'lik bir indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da güncel akaryakıt pompa fiyatları, motorin için litre başına 41.3 TL, benzin için ise ortalama 43.93 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, yerel ve global ekonomik koşulların bir yansıması olarak oluşuyor.

Fiyatlar nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının belirlenmesi, bir dizi hesaplama sonucunda gerçekleştiriliyor. Gümrüksüz rafineri fiyatlarına, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı oluşturuluyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek hesaplanıyor. Bu fiyat, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatını belirlemekte kullanılıyor.

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