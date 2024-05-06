Emine Erdoğan'dan Hıdrellez mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hıdırellez dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Toprağa bereket, tohuma bolluk getiren bahar; haneleri huzur, kalpleri şifa ile doldursun. Hıdırellez kutlu olsun" ifadelerini kullandı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hıdırellez dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toprağa bereket, tohuma bolluk getiren bahar; haneleri huzur, kalpleri şifa ile doldursun. Hıdırellez kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.