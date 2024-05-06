Ahmet Çakar: Mertens'in oğlu Ciro Ali Koç'tan daha fazla şampiyonluk gördü

Galatasaray Sivas engelini 6-1 ile geçerken bitime 3 hafta kala şampiyonluk yolunda avantajını pekiştirdi. Spor yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar'ın değerlendirmeleri sosyal medyada gündem oldu.

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Süper Lig'de 35.hafta maçında Galatasaray, Rams Park'ta Sivasspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar ev sahibi olduğu karşılaşmadan 6-1'lik skorla ayrıldı, maç fazlasıyla puan farkını 7'ye çıkardıb

6-1'lik karşılaşmayı Beyaz Futbol programında değerlendiren eski hakem ve yorum Ahmet Çakar'ın sözleri sosyal medyada yankı uyandırdı.

Maçı kazanan Galatasaray oyuncusu Dries Mertens oğlu ile birlikte sevinç yaşadı.

Galatasaray'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'nin, muhtemelen bu sene de şampiyonluğu kaybettiğini söyleyen Çakar sözlerine şöyle devam etti:

"Ali Koç'un bütün iyi niyetine rağmen, Mertens'in oğlu Ciro bile Ali Koç'tan daha fazla Galatasaray şampiyonluğu yaşadı. Ciro da gelecekte çok iyi bir futbolcu olacak, sol ayaklı. O bile biri gördü, ikinciyi görmek üzere ve maalesef Ali Koç şampiyonluk göremedi. Muhtemelen bu sene de kaybediyor."