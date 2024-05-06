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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan Özgür Özel sözleriyle ilgili eleştirilere yanıt

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan Özgür Özel sözleriyle ilgili eleştirilere yanıt

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın "Ben Erdoğan'ın yerinde olsam Özgür Özel’le yarışmak istemem" sözleri CHP'de tartışma başlattı. Eleştiriler üzerine konuşan Başarır, "Bu komplocu ve saldırgan anlayış ne Türkiye’yi ne CHP’yi iyi bir yere götürmez. " dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2028 seçimleri için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu devre dışı bırakmak için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yaklaştığı iddiasıyla ilgili" Ben Erdoğan’ın yerinde olsam Özgür Özel ile yarışmak istemem.” sözleri CHP'de tartışma başlattı. 

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın "Ben Erdoğan'ın yerinde olsam Özgür Özel’le yarışmak istemem" sözlerinden ötürü ateş altında olduğunu belirterek, "Bir anda Özel ile Kılıçdaroğlu kıyaslamaları başladı, Kılıçdaroğlu kliğinden bahsedildi, Başarır’ın Özel kliğinin içinde olduğu, bir senaryo doğrultusunda konuştuğu ileri sürüldü. “Yeni Tuncay Özkanlar hayırlı olsun” dendi… CHP içinde Kılıçdaroğlu ya da Özel kliği var mı bilmem ama bu tabloya bakınca CHP medyasında klikler olduğu apaçık" diye yazdı.

"1977’den beri CHP’ye en büyük başarıyı getirmiş olan genel başkan"

Sosyal medyadan yönelen eleştiriler sonrası Ali Mahir Başarır'la görüşmesini köşesine taşıyan Alçı, CHP'li ismin "Bu komplocu ve saldırgan anlayış ne Türkiye’yi ne CHP’yi iyi bir yere götürmez. Birincisi Özgür Bey Kemal Kılıçdaroğlu değil. 49 yaşında genç bir siyasetçi. 1977’den beri CHP’ye en büyük başarıyı getirmiş olan genel başkan.

İkincisi şu anda böyle tartışmalara girmek sadece bizi yıpratır, kaldı ki ben bütünleştirici konuşuyorum, söylediklerimin tümüne baksınlar. Ekrem Başkan’la ilgili de Mansur Başkan’la ilgili de sözlerim kayıtlarda duruyor" ifadelerini aktardı.

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