BIST 10.308
DOLAR 32,27
EURO 34,79
ALTIN 2.407,15
HABER /  GÜNCEL

Yargıtay Başkanı seçiminin 31. tur oylamasında da sonuç çıkmadı

Yargıtay Başkanı seçiminin 31. tur oylamasında da sonuç çıkmadı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin bitmesi sebebiyle yapılan başkanlık seçimlerinin 31. tur oylamasında da herhangi bir aday seçilme yeterliliği sağlayamadı.

Abone ol

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

Seçimin ilk 30 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 31. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu Akarca 96, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 107, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 108 oy aldı. Seçime katılım 319 olarak kayıtlara geçerken, 8 oy geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 32. tur oylama yarın yapılacak.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Huawei'den Anneler Günü'ne özel hediye seçenekleri
Huawei'den Anneler Günü'ne özel hediye seçenekleri
Erdoğan'ın iade-i ziyareti ne zaman? Özgür Özel cevap verdi
Erdoğan'ın iade-i ziyareti ne zaman? Özgür Özel cevap verdi
2024 kurban kesim bedeli ne kadar? Diyanet açıkladı
2024 kurban kesim bedeli ne kadar? Diyanet açıkladı
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Nedim Şener: DEM’li 27 belediye başkanına kayyum yolda
Nedim Şener: DEM’li 27 belediye başkanına kayyum yolda
Araçlarda TTB zorunluluğu geliyor: Takmayan trafiğe çıkamayacak
Araçlarda TTB zorunluluğu geliyor: Takmayan trafiğe çıkamayacak
İsrail Ordusu'nun bu sabah başlattığı Refah kenti tahliye operasyonu planı belli oldu
İsrail Ordusu'nun bu sabah başlattığı Refah kenti tahliye operasyonu planı belli oldu
Emine Erdoğan'dan Hıdrellez mesajı
Emine Erdoğan'dan Hıdrellez mesajı
İmamoğlu'ndan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan paylaşımı
İmamoğlu'ndan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan paylaşımı
Ahmet Çakar: Mertens'in oğlu Ciro Ali Koç'tan daha fazla şampiyonluk gördü
Ahmet Çakar: Mertens'in oğlu Ciro Ali Koç'tan daha fazla şampiyonluk gördü
Benzin ve motorinde dev indirim! Yarın gece tabelaya yansıyacak
Benzin ve motorinde dev indirim! Yarın gece tabelaya yansıyacak
AB Yüksek Temsilcisi: Gazze'nin kuzeyinde tam anlamıyla kıtlık var, güneye doğru ilerliyor
AB Yüksek Temsilcisi: Gazze'nin kuzeyinde tam anlamıyla kıtlık var, güneye doğru ilerliyor