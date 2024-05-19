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Burdur'da kaza! Mansur Yavaş'ın ağabeyi Aladdin Yavaş yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Burdur'da kaza! Mansur Yavaş'ın ağabeyi Aladdin Yavaş yaralandı

Burdur'un Çavdır ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ağabeyi, hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da kaza! Mansur Yavaş'ın ağabeyi Aladdin Yavaş yaralandı

Aladdin Yavaş (74) idaresindeki, üzerinde tekne bulunan römork bağlı otomobil, Çavdır ilçesi yakınında, bir akaryakıt istasyonun tabelasına çarparak refüje girdi.

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Burdur'da kaza! Mansur Yavaş'ın ağabeyi Aladdin Yavaş yaralandı

Kazanın etkisiyle otomobile bağlı römork devrildi, tekne yola sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Burdur'da kaza! Mansur Yavaş'ın ağabeyi Aladdin Yavaş yaralandı

Kazada hafif yaralanan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın ağabeyi olduğu öğrenilen Yavaş, sağlık ekibince Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  Yavaş, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Burdur'da kaza! Mansur Yavaş'ın ağabeyi Aladdin Yavaş yaralandı
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