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İsrail Ordusu'nun bu sabah başlattığı Refah kenti tahliye operasyonu planı belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail Ordusu'nun bu sabah başlattığı Refah kenti tahliye operasyonu planı belli oldu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğu mahallelerinde bu sabah başlattığı tahliye operasyonlarının yaklaşık 100 bin Filistinliyi kapsayacağı açıklandı.

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İsrail Ordusu Radyosunda konuya dair yayımlanan habere göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğu mahallelerinde ordunun tahminlerine göre tahliye edilecek yaklaşık 100 bin kişi bulunuyor.

Filistinlilerin tahliye edilmesi kararı dün gece siyasi ve güvenlik işlerinden sorumlu Mini Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda alındı.

Öte yandan İsrail ordusu, Refah kentinin doğusuna attığı broşürlerle bölge sakinlerinin evlerini boşaltmaları ve kentin batısına gitmeleri uyarısında bulundu.

İsrail ordusunun Filistinlilere havadan attığı el ilanları, kısa mesajlar ve telefon aramaları aracılığıyla boşaltılması gereken bölgeler ve sivillerin gitmesi gereken alanlara hangi yollardan erişileceğini içeren bilgiler verildi.

Gazze'de 1,4 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'ı karadan işgal etmek isteyen İsrail, insani felaket uyarılarına rağmen, bölgeyi "Hamas'ın son kalesi" olarak nitelendirerek işgalde ısrar ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzey ve orta kesimine yönelik yoğun hava saldırısı ve karadan işgali sonucunda Filistinliler güneye göç etmeye zorlandı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız sürerken bölgeye uyguladığı tam ambargo sebebiyle Filistinliler temel gıda malzemeleri dahil birçok hayati ihtiyacı temin etmekten aciz kalıyor. Refah kentindeki çocuklar, hayır kurumlarının dağıttığı yemeklerden ailelerine bir kap alabilmek için kuyrukta bekledi.

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