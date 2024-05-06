Huawei'den Anneler Günü'ne özel hediye seçenekleri

Huawei, Anneler Günü'ne özel başlattığı kampanya kapsamında belirli akıllı saat modellerinde yüzde 10'a varan indirimler sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 12 Mayıs'a kadar sürecek kampanya, online mağazalarla sınırlı olacak.

Kampanyası kapsamında, Watch GT 4 serisine yeni bir model de eklendi. Spor, fitness ve eğlence aktiviteleri için ideal olan yeni model, 41 milimetre kadran boyutu ve Fransız tasarımından ilham alan bahar temasıyla göze çarpıyor. Gerçek çiçek motiflerinden ilham alınarak tasarlanan saat kadranı, sağlık verilerini dijital çiçeklerle gösteriyor. Kullanıcılar "Zarif Kamelya", "Tatlı Papatya" ve "Sakin Nilüfer" tasarımlarından birini seçebiliyor.

Ayrıca, Huawei Watch GT 4 41mm, kullanıcıların kişisel stilini yansıtabilmeleri için 25 binden fazla saat yüzü arasından seçim yapma imkanı sunuyor. Yeni yeşil renk seçeneğiyle piyasaya sürülen cihaz, 7 bin 999 lira fiyat etiketiyle tüketicilere sunuluyor. Bu ürünle birlikte, 799 lira değerinde bir yıllık uzatılmış garanti, 999 liralık ekstra saat kayışı ve 699 liralık şarj cihazı veriliyor. Ayrıca, alışveriş sepetinde 500 lira indirim sağlanıyor.​​​​​​​