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ING Türkiye, Yeşil Ofis Diploması almaya hak kazandı

ING Türkiye, Yeşil Ofis Diploması almaya hak kazandı

ING Türkiye, genel müdürlük binası için Yeşil Ofis Diploması almaya hak kazandı.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, WWF-Türkiye'nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Yeşil Ofis-Yeşil Dönüşüm Programı'nı başarıyla tamamlayan ING Türkiye, İstanbul'da bulunan genel müdürlük binası için Yeşil Ofis Diploması hakkı kazandı.

Yeşil Ofis-Yeşil Dönüşüm Programı kapsamında belirlenen hedeflere ulaşan ING Türkiye, enerji tüketimini ve atık yönetimini azaltırken aynı zamanda sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamalar hakkında çalışanlar arasında farkındalığın artırılmasını sağladı.

WWF-Türkiye'nin Yeşil Ofis-Yeşil Dönüşüm Programıyla, kurumların doğa dostu tercihler yapması teşvik edilerek, ofislerin ekolojik ayak izinin azaltılması hedefleniyor. Program kapsamında, ayrıca, doğal kaynak tüketimi, atık yönetimi gibi başlıklarda kurumların yol haritasının çizilmesine katkı sağlanıyor.

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