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Alman Gazeteciler Birliği, İsrail hükümetinden Al Jazeera’ye yönelik yasağı kaldırmasını istedi

Alman Gazeteciler Birliği, İsrail hükümetinden Al Jazeera’ye yönelik yasağı kaldırmasını istedi

Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Başkanı Mika Beuster, İsrail hükümetinden Doha merkezli Al Jazeera televizyonuna yönelik yayın sonlandırma kararını kaldırmasını talep etti.

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Beuster, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in eleştirel seslerin haber yapmasını engellememesi gerektiğini belirtti.

İsrail meclisinin birkaç hafta önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin girişimiyle Al Jazeera’nin kapatılmasına yasal dayanak sağlayan kararı verirken "basın özgürlüğüne iyilik yapmadığını" ifade eden Beuster, basın özgürlüğünün savaş döneminde de uygulanması, Al Jazeera’ye getirilen yasağın kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Beuster, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’a İsrail hükümetiyle temaslarda Al Jazeera için çaba sarf etmesi çağrısında bulundu.

DJV Başkanı Beuster, İsrail kuvvetlerine Gazze Şeridi’ndeki gazetecileri koruma çağrısında bulunarak, ölen gazetecilerin sıradan "zayiat kabul edilmemesi" gerektiğini kaydetti.

İsrail polisi, dün hükümetin aldığı Al Jazeera’nin faaliyetlerini sonlandırma kararı üzerine kanalın işgal altındaki Doğu Kudüs'te geçici ofis olarak kullandığı otel odasını basmış ve ekipmanına el koymuştu.

Karar kapsamında Al Jazeera’nin çatısı altındaki televizyon kanalları ve internet sitelerinin İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması, yayınlarının durdurulması, internet sitelerine erişim engeli getirilmesi, ofislerinin kapatılması ve ekipmanına el konulması kararlaştırılmıştı.

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