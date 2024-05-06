Özgür Özel Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le görüşecek

CHP Lideri Özgür Özel, Ankara'da suikaste uğrayarak hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in iddianamesinin tamamlanmasının ardından eşi Ayşe Ateş ile görüşecek.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’nın en merkezi yerlerinden Çukurambar’da 30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmayı 2 yıl 4 ay sonra 29 Nisan’da tamamlamıştı. İddianamede 22 kişiye tasarlayarak öldürme suçu yöneltilmişti.

Yazılan iddianame ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sinan Ateş suikastine ilişkin hazırlanan iddianame, oluşturulan sis perdesini aralamak şöyle dursun, kamuoyunun bildiği pek çok gerçeği gizlemeye çalışıyor. Sinan Ateş suikasti tam anlamıyla aydınlanana kadar peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, hazırlanan iddianameye tepki göstermişti.

Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İddianame burada. Peki, azmettiriciler nerede? Böyle bir suikasti birkaç çapulcunun tasarlayıp planladığına inanmamızı gerçekten bekliyor musunuz? Sırf bu iddianameyi hazırlamak için kamuoyunu neden bir buçuk yıl beklettiniz?" ifadelerini kullanmıştı.