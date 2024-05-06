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'1 Mayıs' için 12 tutuklama istemi daha

'1 Mayıs' için 12 tutuklama istemi daha

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e çıkmak isteyenlere yapılan operasyonla gözaltına alınan 12 kişi, bugün tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e çıkmak isteyen vatandaşlara yönelik operasyonlar devam ediyor. Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, Taksim'e çıkmak isteyen vatandaşların evlerine 3 Mayıs sabahı operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 65 vatandaş İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmiş, bunlardan 52'si için '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. Vatandaşlardan 13'ü adli kontrolle serbest kalırken, 52 yurttaştan 38'i tutuklanmıştı.

"Gereği yapıldı" operasyonları dün de devam etti. Gözaltına 12 vatandaş, bugün İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. İfadeleri alınan 12 kişi, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderlidi.

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