Bakanlıktan altın ithalatına kota açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından işlenmemiş altın ithalatı kotasına dair merak edilen soruların cevaplandığı bir açıklama paylaşıldı. Bakanlık konuya dair yaptığı yorumda, "Kota uygulamasının işlenmemiş altın ithalatını sınırlayarak cari işlemler dengesini olumlu etkilediği görülmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Uygulamaya konulduğundan bu yana iş ve ekonomi dünyasında tartışmalara ve farklı görüşlere neden olan işlenmemiş altın ithalatı kotasına yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlık konuya dair yaptığı açıklamada, "İşlenmemiş altın ithalatı kotasına neden ihtiyaç duyuldu?", "İşlenmemiş altın ithalatı kotasını miktarı neye göre belirleniyor?" ve "İşlenmemiş altın ithalatındaki kota uygulaması hangi ithalat işlemlerini kapsıyor?" gibi sorulara yanıt verdi.

İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aktardıklarına göre işlenmemiş altın ithalatı kotasına dair merak edilenler ve bilinmesi gerekenler şöyle:

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2022 yılında işlenmemiş altın ithalatı bir önceki yıla göre miktar bazında yaklaşık yüzde 200'ün üzerinde bir artışla 379,2 ton (20,4 milyar dolar), 2023 yılı ilk yedi ayında ise yaklaşık 320 ton (19,2 milyar dolar) gerçekleşmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan ödemeler dengesi istatistiklerine göre; 2022 yılında 49,1 milyar dolar gerçekleşen cari işlemler açığının 19,4 milyar doları (%39'u) net altın ithalatı kaynaklı olmuştur. 2023 yılının ilk yedi ayında ise cari işlemler açığı 42,3 milyar dolar gerçekleşmiş, net altın ithalatı 17,7 milyar dolar ile açığın yüzde 42'sini oluşturmuştur.

Altın ithalatında yaşanan artışın cari dengeye olumsuz etkisinin azaltılması amacıyla işlenmemiş altın ithalatına yönelik tedbir alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.