Hamas Gazze'de ateşkes teklifini kabul etti

Katar merkezli medya kuruluşu El Cezire’nin haberine göre, Hamas, Katarlı ve Mısırlı arabuluculara ateşkes teklifini kabul ettiğini bildirdi.

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Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik düzenlediği Aksa Tufanı baskınının ardından Gazze'de adeta soykırım ve yıkım uygulayan İsrail yönetimi, Hamas'ın elindeki rehineleri kurtarma ve Hamas'ı yok etme bahanesiyle 30 binden fazla Filistinliyi katletti.

2 milyona yakın Filistinlinin göçe zorlandığı Gazze, artık nerdeyse hayalet bir şehir.

Birkaç kez arabulucu ülkelerle yapılan ateşkes ve rehine takası görüşmeleri, son olarak yine Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenleniyordu.

Hamas, ateşkesi kabul etti

İsrail-Gazze savaşında gözler son günlerde Kahire'deki görüşmedeydi..

Görüşmelerden çıkacak karar merak ediliyordu..

Katar merkezli medya kuruluşu El Cezire’nin haberine göre; Hamas, Katarlı ve Mısırlı arabuluculara ateşkes teklifini kabul ettiğini bildirdi.

İsrail'in Hamas'ın bu tavrına nasıl bir karşılık vereceği merak ediliyor.