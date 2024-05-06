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HABER /  POLİTİKA

Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile görüşecek

Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret edecek.

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Türkiye'nin siyasi gündemi, parti liderlerinin görüşmeleriyle birlikte hareketlilik kazandı..

AK Parti ve CHP'nin 8 yıl aradan sonra bir araya gelmesiyle başlayan siyasette yumuşama dönemi sürüyor.

İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüşmelerine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yemekte bir araya gelen Özel'in görüşme trafiği oldukça yoğun.

MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

CHP lideri, yarın da TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Özel ile Bahçeli'nin görüşmesi 12.00'de başlayacak.

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