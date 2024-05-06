Fenerbahçe Konya'da 2 puan bıraktı, şampiyonluğu zora soktu

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele golsüz berabere kaldı.

Şampiyonluk yarışında 2 puan bırakan sarı lacivertliler puanını 90 yaptı. Konyaspor ise 37 puana yükseldi.

Ligin bitimine 3 hafta kala, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin arasındaki puan farkı 6'ya çıktı.

Konyaspor - Fenerbahçe maçının önemli anları

90'Konya'da maç 0-0 sona erdi.

90'Karşılaşmanın sonuna 7 dakika uzatma ilave edildi.

90'Konyaspor'un golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

85'Fenerbahçe'de Djiku'nun ceza alanı içine ortasında Adil Demirbağ'dan ters bir vuruş geldi. Top üst direği sıyırarak kornere çıktı

90'Konyaspor'un golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

85'Fenerbahçe'de Djiku'nun ceza alanı içine ortasında Adil Demirbağ'dan ters bir vuruş geldi. Top üst direği sıyırarak kornere çıktı71'Fenerbahçe'de Dzeko bir kez daha ceza alanı içinde kafayı vurdu. Top çerçeveyi bulmadı.

63'Fenerbahçe iki kez üst üste gole yaklaştı! Edin Dzeko iki kez yakın mesafeden kaleyi yokladı. İki pozisyonda da kaleci Slowik gole izin vermedi.

59'Fenerbahçe'de Mert Müldür sağ kanattan etkili bir orta yaptı. Kimsenin müdahale edemediği top uzak direği sıyırarak auta çıktı.

49'Fenerbahçe'de Ferdi'nin ortasında Edin Dzeko kaleye yakın mesafeden kafayı vurdu ancak top az farkla yandan auta çıktı.

46'İkinci yarıya Konyaspor başladı.

Konya'da ilk yarı 0-0 sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 3 dakika uzatma ilave edildi.

43'DİREK! Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sol kanattan kaleye kadar sokuldu. Ferdi'nin vuruşunda top direkten döndü. Dönen topa Mert Hakan kafayı vurdu. Top üstten auta çıktı.

35'Fenerbahçe'de Mert Müldür yedek kulübesinde gördüğü sarı kartın ardından Kayserispor maçı öncesi cezalı duruma düştü.

30'Ferdi'nin sol kanattan ortasında Edin Dzeko zor pozisyonda etkili bir kafa vuruşu yaptı. Kaleci Slowik gole izin vermedi.

28'Fenerbahçe'de Mert Hakan ceza alanı içinde rakibinden sıyrılıp ayak içiyle vuruşunu yaptı. Kaleci Slowik üzerine gelen topu kontrol etti.

24'Fenerbahçe'de Becao uzaklardan çok sert vurdu. Meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı.

21'Fenerbahçe gole çok yaklaştı! İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Dusan Tadic rakibinden sıyrılıp vuruşunu yaptı. Top az farkla yandan auta çıktı.

16'Fenerbahçe'de Tadic'in pasında İrfan Can sol çizgide topla buluştu. İrfan Can'ın içeri çevirdiği top kaleci Slowik'te kaldı.

6'Konyaspor tehlike yarattı! Ceza alanı içinde topla buluşan Soner'in vuruşunda savunmada Szymanski araya girdi ve topun kaleye gitmesini engelledi.

4'Fenerbahçe etkili geldi! Szymanski'nin pasında Tadic kaleciyle karşı karşıya kaldı. Tadic'in vuruşunda kaleci gole izin vermedi. Yan hakemin de kalkan bayrağı var pozisyon ofsayt.

1'Konya'da karşılaşmaya Fenerbahçe başladı.

Konyaspor - Fenerbahçe ilk 11'ler

Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan, Adil, Guilherme, Hadebe, Soner, Nzonzi, Oğulcan, Ndao, Cikalleshi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, Fred, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko