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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haniyye ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haniyye ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabalar ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kabine toplantımız öncesi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

Sayın Heniyye ile görüşmemizde Gazze’deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabaları ele aldık.

Hamas’ın ara buluculardan aldığı ateşkes önerisini onaylamasını değerlendirdik.

Hamas’ın Türkiye’nin telkinleri ile verdiği kararı olumlu bulduğumuzu ifade ettiğim görüşmede, İsrail’in de kalıcı ateşkes için adım atması gerektiğini vurguladık.

Batılı ülkeler başta olmak üzere tüm tarafları, ateşkes için İsrail’e gereken baskıyı yapmaya çağırıyorum."    

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