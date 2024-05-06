Pendikspor'dan kritik galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında düşme potasında bulunan Pendikspor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Siltaş Yapı Pendikspor kozlarını paylaştı. İstanbul ekibi zorlu mücadeleyi 2-1 kazandı.
Ev sahibinin tek golünü 13. dakikada Adam Buksa kaydetti.
Pendikspor'da ise sahneye 15. dakikada Mame Thiam ve 45+6. dakikada Halil Akbunar çıktı.
Öte yandan Antalyaspor'da Van de Streek, mücadelenin 74. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla Antalyaspor ligde 45 puanda kaldı. Pendikspor ise puanını 33'e yükseltti.